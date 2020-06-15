Эксперт оценил энергетическую стратегию России

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Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики России Вячеслав Мищенко оценил энергетическую стратегию.
Эксперт оценил энергетическую стратегию России
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«Стратегия в своей основе предполагает «модернизационный рывок» для структурной перестройки отрасли, в рамках которой углеродная энергетика дополняется неуглеродной, энергоснабжение становится децентрализованным, а экспорт энергетических ресурсов диверсифицируется экспортом российских технологий», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По мнению Мищенко, внешнеэкономическая деятельность — процесс очень субъективный. Как считает эксперт, необходимы меры по созданию международных институтов с участием представителей российского бизнеса и продвижение интересов страны на различных международных площадках.

В качестве примера он привёл возвращение России на Африканский континент, которое наметилось в конце 2019 года как стратегическое направление международной деятельности.

Стратегия предполагает, что к 2024 году уровень газификации российских регионов с 68,6% вырастет до 74,7%, а к 2035 году составит 82,9%.

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