Эксперт оценил энергетическую стратегию России

Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики России Вячеслав Мищенко оценил энергетическую стратегию.

«Стратегия в своей основе предполагает «модернизационный рывок» для структурной перестройки отрасли, в рамках которой углеродная энергетика дополняется неуглеродной, энергоснабжение становится децентрализованным, а экспорт энергетических ресурсов диверсифицируется экспортом российских технологий», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По мнению Мищенко, внешнеэкономическая деятельность — процесс очень субъективный. Как считает эксперт, необходимы меры по созданию международных институтов с участием представителей российского бизнеса и продвижение интересов страны на различных международных площадках.

В качестве примера он привёл возвращение России на Африканский континент, которое наметилось в конце 2019 года как стратегическое направление международной деятельности.

Стратегия предполагает, что к 2024 году уровень газификации российских регионов с 68,6% вырастет до 74,7%, а к 2035 году составит 82,9%.