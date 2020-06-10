Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.

«В числе основных задач документа — удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы и развитие экспорта», — говорится в пресс-релизе.

Стратегия предполагает, что к 2024 году уровень газификации российских регионов с 68,6% вырастет до 74,7%, а к 2035 году составит 82,9%.

Кроме того, к 2024 году прогнозируется увеличение производства энергоносителей, экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также рост инвестиций в отрасль.

В апреле правительство одобрило проект энергетической стратегии России на период до 2035 года.

По оценкам Минэнерго, реализация стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, а также укрепить позиции России в мировой энергетике.