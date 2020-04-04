Кабмин одобрил проект энергетической стратегии России до 2035 года

Кабмин одобрил проект энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

Как сообщили в правительстве, по оценкам Министерства энергетики, реализация стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, а также укрепить и сохранить позиции России в мировой энергетике.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий снижения спроса на энергоресурсы.

Он отметил важность «в ежедневном режиме мониторить ситуацию, уделять внимание устойчивости отраслей ТЭК в текущих условиях».