Кабмин одобрил проект энергетической стратегии России до 2035 года
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- РИА Новости
Как сообщили в правительстве, по оценкам Министерства энергетики, реализация стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, а также укрепить и сохранить позиции России в мировой энергетике.
Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий снижения спроса на энергоресурсы.
Он отметил важность «в ежедневном режиме мониторить ситуацию, уделять внимание устойчивости отраслей ТЭК в текущих условиях».