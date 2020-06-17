Волгоградские МФЦ возобновили приём граждан
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- РИА Новости
Об этом сообщает Novostivolgograda.ru. Такое решение принято на заседании регионального оперштаба.
В области 49 филиалов МФЦ и 259 структурных подразделений. Там можно оформить более 250 видов услуг.
Записаться на приём можно по телефону. Также есть соответствующий сервис на официальном сайте МФЦ Волгоградской области.
Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.