Волгоградские МФЦ возобновили приём граждан

Со среды, 17 июня, офисы «Мои документы» в Волгоградской области возобновили предоставление услуг в полном объёме.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru. Такое решение принято на заседании регионального оперштаба.

В области 49 филиалов МФЦ и 259 структурных подразделений. Там можно оформить более 250 видов услуг.

Записаться на приём можно по телефону. Также есть соответствующий сервис на официальном сайте МФЦ Волгоградской области.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.