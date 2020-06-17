Волгоградские МФЦ возобновили приём граждан

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Со среды, 17 июня, офисы «Мои документы» в Волгоградской области возобновили предоставление услуг в полном объёме.
Волгоградские МФЦ возобновили приём граждан
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru. Такое решение принято на заседании регионального оперштаба.

В области 49 филиалов МФЦ и 259 структурных подразделений. Там можно оформить более 250 видов услуг.

Записаться на приём можно по телефону. Также есть соответствующий сервис на официальном сайте МФЦ Волгоградской области.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.

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