В Амурской области возобновили работу библиотеки

В Амурской области возобновили свою деятельность библиотеки, сообщает ОТР.

Как отмечается, литературу на руки выдают. Книги, принимаемые назад, отправляют в спецхранилище на пять дней.

Каждые два часа проходит санобработка помещений. Кроме того, требуется соблюдать социальную дистанцию и не собираться больше пяти человек в зале.

На входе посетителям измеряют температуру.

Массовые мероприятия пока не разрешены. Их продолжают проводить онлайн.

Ранее Newinform сообщал, что в Ивановской области начинают первый этап снятия ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.