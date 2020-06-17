В Амурской области возобновили работу библиотеки
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Как отмечается, литературу на руки выдают. Книги, принимаемые назад, отправляют в спецхранилище на пять дней.
Каждые два часа проходит санобработка помещений. Кроме того, требуется соблюдать социальную дистанцию и не собираться больше пяти человек в зале.
На входе посетителям измеряют температуру.
Массовые мероприятия пока не разрешены. Их продолжают проводить онлайн.
Ранее Newinform сообщал, что в Ивановской области начинают первый этап снятия ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.