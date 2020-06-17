В Татарстане перенесли вручение медалей выпускникам школ

В Министерстве образования и науки Татарстана сообщили, что медали «За особые успехи в учении» выпускники школ получат позднее. Точная дата пока не уточняется.

«Традиционно медали вручались одновременно с аттестатами по итогам ЕГЭ в конце июня. В связи с особенностями окончания 2019\20 учебного года в процедуры проведения государственной итоговой аттестации и выдачи документов об образовании были внесены существенные изменения», — цитирует «Реальное время» сообщение на сайте министерства.

В ведомстве пояснили, что на изготовление медалей требуется более длительное время, поэтому они будут вручены позднее.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.