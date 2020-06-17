Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области

В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошёл 16 июня в городе Скопине.

«Всего от её укусов пострадали шестеро малолетних, которые в разное время оказались рядом с местом, где находились безнадзорные собаки», — сообщили в СК.

Наличие в городе стаи бродячих собак говорит о том, что работа по их отлову и содержанию осуществляется ненадлежащим образом, подчеркнули там, указав, что такая обязанность возложена на органы местного самоуправления.

Возбуждено уголовное дело о халатности. С родителями потерпевших детей встретился руководитель следственного управления.

В декабре 2019 года на Урале несколько бродячих собак напали на 11-летнего ребёнка.