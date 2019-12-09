На Урале начали проверку после нападения бродячих собак на ребёнка

Следователи организовали доследственную проверку по факту нападения собак на 11-летнего ребёнка в городе Берёзовский Свердловской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«8 декабря... произошёл инцидент, связанный с нападением нескольких собак на 11-летнего мальчика. В результате произошедшего ребёнку была причинена укушенная рана ноги. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки», — указывается в заявлении.

Отмечается, что следователи будут выяснять, все ли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан были приняты со стороны должностных лиц, ответственных за отлов, содержание и транспортировку безнадзорных животных на территории муниципального образования.

В июне сообщалось, что Следственный комитет начал доследственные проверки после сообщений СМИ о массовых скоплениях бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щёлково и Ногинск.