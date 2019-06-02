СК выясняет причины появления стай бродячих собак в Подмосковье

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Следственный комитет начал доследственные проверки после сообщений СМИ о массовых скоплениях бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щёлково и Ногинск.
СК выясняет причины появления стай бродячих собак в Подмосковье
  • © Следственный комитет России

«СМИ сообщают, что бездомные собаки держат в страхе жителей городов и посёлков. Собаки бросаются на людей и больны опасными инфекционными заболеваниями. По данному сообщению... проводятся доследственные проверки», — говорится в сообщении на сайте подмосковного СК.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик попал в реанимацию после нападения на него стаи бродячих собак, когда он вместе с шестилетним братом гулял во дворе в подмосковном Ногинске. 

В мае МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак.

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