Петербургский депутат оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер
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- РИА Новости
«Хочу подчеркнуть, что маски никто не отменял. И пока мы сами не поймём, что эту опасность мы только сами можем побороть, будет тяжело», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, россияне должны сами соблюдать меры безопасности.
«У нас самих должно быть в сознании, что с этим вирусом можем побороться только сообща», — добавил он.
Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.