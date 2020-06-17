Петербургский депутат оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.
Петербургский депутат оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Хочу подчеркнуть, что маски никто не отменял. И пока мы сами не поймём, что эту опасность мы только сами можем побороть, будет тяжело», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, россияне должны сами соблюдать меры безопасности.

«У нас самих должно быть в сознании, что с этим вирусом можем побороться только сообща», — добавил он.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

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