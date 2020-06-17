Историк Соколов нанял нового адвоката

Адвокат Сергей Лукьянов сообщил, что заключил соглашение о защите с историком Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко.

«Накануне я подписал соглашение на защиту с Олегом Соколовым, я уже приступил к знакомству с материалами дела», — цитирует его РИА Новости.

Лукьянов добавил, что намерен завершить изучение материалов до следующего судебного заседания, которое пройдёт 22 июня.

«Я не буду затягивать процесс и просить отложить заседание. Если с каким-то материалом ознакомиться не получится, буду ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса», — добавил адвокат Соколова.

Как уточняет агентство, на одном из прошедших заседаний Соколов заявил, что прекращает сотрудничество с адвокатом Александром Почуевым.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об аресте Соколова до 24 сентября.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.