Историк Соколов нанял нового адвоката
- РИА Новости
«Накануне я подписал соглашение на защиту с Олегом Соколовым, я уже приступил к знакомству с материалами дела», — цитирует его РИА Новости.
Лукьянов добавил, что намерен завершить изучение материалов до следующего судебного заседания, которое пройдёт 22 июня.
«Я не буду затягивать процесс и просить отложить заседание. Если с каким-то материалом ознакомиться не получится, буду ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса», — добавил адвокат Соколова.
Как уточняет агентство, на одном из прошедших заседаний Соколов заявил, что прекращает сотрудничество с адвокатом Александром Почуевым.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об аресте Соколова до 24 сентября.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.