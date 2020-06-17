В Минздраве оценили заявление ВОЗ о «прорыве» в лечении коронавируса

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Препарат дексаметазон применяется в России для лечения коронавирусной инфекции, однако это не панацея, заявил главный пульмонолог Министерства здравоохранения Сергей Авдеев.
В Минздраве оценили заявление ВОЗ о «прорыве» в лечении коронавируса
  • АГН «Москва»

«Препарат уже широко используется в России. Но дексаметазон, увы, не является панацеей: в каких-то случаях он может помочь, а в каких-то нет», — сказал Авдеев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что этот препарат оказывает влияние на любое воспаление, в том числе и в лёгких, и его применяют уже несколько десятилетий.

По словам пульмонолога, данное средство действительно оказывает противовоспалительное действие у пациентов с COVID-19 с выраженным воспалением.

В последней версии методических рекомендаций по профилактике и диагностике заболевания предусмотрено назначение глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона, во многих российских клиниках он уже используется, подчеркнул медик.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал научным прорывом результаты клинических испытаний дексаметазона.

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