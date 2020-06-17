В Ивановской области после родов умерла пациентка с коронавирусом
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- РИА Новости
«Очень тяжёлая смерть произошла у нас позавчера (15 июня. — RT). Это беременная, 33 года. Течение заболевания достаточно быстрое», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, женщине провели компьютерную томографию, которая показала вероятную COVID-пневмонию.
В ходе лечения медики консультировались с московскими коллегами и акушерами, однако течение заболевания проходило тяжело.
«Пришлось экстренно родоразрешать... Несмотря на всю проводимую терапию, к сожалению, пациентка умерла. По результатам вскрытия практически 90% лёгких поражены, имеются признаки тромбоэмболии», — подчеркнул глава депздрава.
Он добавил, что точный диагноз будет известен по результатам вирусологии.
Фокин также отметил, что ребёнок был рождён на 32-й неделе беременности и находится в тяжёлом состоянии в НИИ материнства и детства, пока неясно, есть ли у него коронавирус.
В конце мая в Санкт-Петербурге умерла инфицированная COVID-19 беременная женщина, ребёнка также не удалось спасти.