В Москве откроется программа экспортной акселерации для IT-компаний

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В Москве 18 июня откроется программа экспортной акселерации GoGlobal, которая предназначена для IT-компаний.
В Москве откроется программа экспортной акселерации для IT-компаний
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, и мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве. Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут десять компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими», — цитирует сайт «Москва 24» заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

По её словам, конкурсная комиссия отобрала 20 проектов из 120 потенциальных участников.

Отмечается, что в ходе обучения, которое будет продолжаться три месяца, эксперты и менторы будут помогать участникам проекта выйти на международные рынки.

В декабре «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные предприниматели смогут принять участие в проекте «Московский акселератор».

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