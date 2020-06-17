В Москве откроется программа экспортной акселерации для IT-компаний
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«IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, и мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве. Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут десять компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими», — цитирует сайт «Москва 24» заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.
По её словам, конкурсная комиссия отобрала 20 проектов из 120 потенциальных участников.
Отмечается, что в ходе обучения, которое будет продолжаться три месяца, эксперты и менторы будут помогать участникам проекта выйти на международные рынки.
В декабре «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные предприниматели смогут принять участие в проекте «Московский акселератор».