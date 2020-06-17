В Совфеде оценили идею ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал идею введения дополнительного пособия для матерей-одиночек.

«Я это поддерживаю, потому что матери-одиночки, особенно те, которые не имеют работы, относятся к той социальной группе, которая нуждается в поддержке государства», — подчеркнул Владимир Круглый в беседе с сайтом «Москва 24».

Он также добавил, что решение правительства по данной мере будет принято, исходя из возможностей бюджета.

Ранее, как писал RT, Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.

В апреле «Крыминформ» сообщало, что в Крыму расширили список дополнительных мер поддержки, связанных с выплатой ежемесячных и единовременных пособий для одиноких матерей и родителей детей-инвалидов.