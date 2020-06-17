В Мурманской области взяли пробы из Умбозера после появления пятна

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Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды из Умбозера в Мурманской области для установления причины изменения её цвета и появления белого пятна неизвестного происхождения. Об этом сообщили в МЧС России.
В Мурманской области взяли пробы из Умбозера после появления пятна
  • © Олеся Печенкина
  • РИА Новости

Сообщение о возможном загрязнении озера поступило в МЧС 15 июня. В ходе облёта территории было установлено, что «по водотокам в водосборные площади поступает вода мутно-бирюзового цвета, в результате чего происходит окрашивание водной акватории».

«Специалистами Росприроднадзора был произведён забор проб воды для установления причины изменения цветности воды», — сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте дежурит оперативная группа МЧС, ситуация находится на контроле всех заинтересованных структур и ведомств.

При этом угрозы жизнеобеспечению населения в связи с ситуацией нет, так как обеспечение водой осуществляется из подземных источников, а ближайший водозабор находится в 115 км от места загрязнения.

В правительстве Мурманской области, в свою очередь, сообщили, что на данный момент все показатели отобранных проб соответствуют нормативам.

Ранее в Сочи организовали проверку по факту загрязнения реки Ира горюче-смазочными материалами.

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