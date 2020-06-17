Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор
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- РИА Новости
Об этом Патрушев рассказал в статье для «Российской газеты».
По словам секретаря Совбеза, Москва предлагает возведение национального суверенитета, включая культурный и духовно-нравственный, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства цивилизации.
Ранее Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.