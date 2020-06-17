Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом Патрушев рассказал в статье для «Российской газеты».

По словам секретаря Совбеза, Москва предлагает возведение национального суверенитета, включая культурный и духовно-нравственный, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства цивилизации.

Ранее Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.