«Росатом» в 2020 году переведёт в бюджеты всех уровней 220 млрд рублей

«Росатом» в 2020 году планирует перевести в бюджеты всех уровней 220 млрд рублей налогов, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

Он отметил, что корпорация планирует сохранить объём инвестиций на уровне 250 млрд рублей.

«Где-то до 220 млрд (рублей. — RT) в бюджеты разных уровней будут перечислены по сравнению с 70 млрд (рублей. — RT) бюджетных средств, которые мы получаем, из них треть — на нацпроекты. В общем, действительно эта цифра практически перекрывает в три раза бюджетные ассигнования», — сказал Лихачёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Лихачёв рассказал, что объём перевозок по Северному морскому пути в 2020 году может превысить 30 млн тонн.