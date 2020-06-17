«Росатом» в 2020 году переведёт в бюджеты всех уровней 220 млрд рублей

Короткая ссылка
«Росатом» в 2020 году планирует перевести в бюджеты всех уровней 220 млрд рублей налогов, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.
«Росатом» в 2020 году переведёт в бюджеты всех уровней 220 млрд рублей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Он отметил, что корпорация планирует сохранить объём инвестиций на уровне 250 млрд рублей.

«Где-то до 220 млрд (рублей. — RT) в бюджеты разных уровней будут перечислены по сравнению с 70 млрд (рублей. — RT) бюджетных средств, которые мы получаем, из них треть — на нацпроекты. В общем, действительно эта цифра практически перекрывает в три раза бюджетные ассигнования», — сказал Лихачёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Лихачёв рассказал, что объём перевозок по Северному морскому пути в 2020 году может превысить 30 млн тонн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить