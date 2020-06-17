Глава Group-IB рассказал о защите от кибератак

Россиянам следует сохранять бдительность, оперативно обновлять ПО на своих устройствах и быть осторожными в своём поведении, рассказал глава международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

«Если тезисно, самые базовые правила, то первое — везде разные пароли. Пароли должны быть большие и безопасные: два регистра, цифры и спецзнаки. Обязательно обновление ПО», — цитирует РИА Новости Сачкова.

По его словам, важно также обновлять ПО домашнего роутера.

Также он посоветовал не говорить по телефону с незнакомыми людьми, которые представляются сотрудниками банка, страховой и других компаний.

24 марта газета «Известия» писала, что эксперты обнаружили модифицированную версию банковского трояна Ginp, запрашивающую плату за показ заболевших коронавирусом поблизости.