Глава Group-IB рассказал о защите от кибератак

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Россиянам следует сохранять бдительность, оперативно обновлять ПО на своих устройствах и быть осторожными в своём поведении, рассказал глава международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
Глава Group-IB рассказал о защите от кибератак
  • © Bill Hinton
  • Gettyimages.ru

«Если тезисно, самые базовые правила, то первое — везде разные пароли. Пароли должны быть большие и безопасные: два регистра, цифры и спецзнаки. Обязательно обновление ПО», — цитирует РИА Новости Сачкова.

По его словам, важно также обновлять ПО домашнего роутера.

Также он посоветовал не говорить по телефону с незнакомыми людьми, которые представляются сотрудниками банка, страховой и других компаний.

24 марта газета «Известия» писала, что эксперты обнаружили модифицированную версию банковского трояна Ginp, запрашивающую плату за показ заболевших коронавирусом поблизости.

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