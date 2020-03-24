Эксперты предупредили о новых кибератаках на фоне ситуации с коронавирусом

Эксперты обнаружили модифицированную версию банковского трояна Ginp, запрашивающую плату за показ заражённых коронавирусом поблизости.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

Ginp, который научился показывать поддельные текстовые сообщения в обычных смс-приложениях в марте, теперь получил новый функционал. После загрузки на смартфон троян открывает веб-страницу Coronavirus Finder, где утверждается, что рядом есть люди с коронавирусной инфекцией.

Если пользователь соглашается заплатить за данные, то происходит переход на другую страницу. После введения реквизитов сумма со счёта не снимается, а владелец устройства не получает никаких сведений. Платёжная информация попадает к злоумышленникам.

«Мы призываем пользователей Android быть особенно бдительными в это время — всплывающие окна, незнакомые веб-страницы и спонтанные сообщения о коронавирусе всегда следует рассматривать скептически», — заявил эксперт по безопасности «Лаборатории Касперского» Александр Ерёмин.

Пользователям советуют загружать приложения только из официальных магазинов Android, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить конфиденциальные данные.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил возможность роста утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне пандемии коронавируса.