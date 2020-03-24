Эксперты предупредили о новых кибератаках на фоне ситуации с коронавирусом

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Эксперты обнаружили модифицированную версию банковского трояна Ginp, запрашивающую плату за показ заражённых коронавирусом поблизости.
Эксперты предупредили о новых кибератаках на фоне ситуации с коронавирусом
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

Ginp, который научился показывать поддельные текстовые сообщения в обычных смс-приложениях в марте, теперь получил новый функционал. После загрузки на смартфон троян открывает веб-страницу Coronavirus Finder, где утверждается, что рядом есть люди с коронавирусной инфекцией.

Если пользователь соглашается заплатить за данные, то происходит переход на другую страницу. После введения реквизитов сумма со счёта не снимается, а владелец устройства не получает никаких сведений. Платёжная информация попадает к злоумышленникам.

«Мы призываем пользователей Android быть особенно бдительными в это время — всплывающие окна, незнакомые веб-страницы и спонтанные сообщения о коронавирусе всегда следует рассматривать скептически», — заявил эксперт по безопасности «Лаборатории Касперского» Александр Ерёмин.

Пользователям советуют загружать приложения только из официальных магазинов Android, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить конфиденциальные данные.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил возможность роста утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне пандемии коронавируса.

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