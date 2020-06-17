В 2019 году в России предотвратили 43 теракта

В 2019 году в России было предотвращено 43 теракта, следует из доклада российского генпрокурора Игоря Краснова.

«В 2019 году... на 38% увеличилось (с 31 до 43) число предотвращённых терактов», — приводит фрагмент документа РИА Новости.

Всего за прошлый год в России было зарегистрировано 1806 террористических преступлений, что на 7,6% больше, чем в 2018 году.

В докладе отмечается, что анализ статистики и ситуации в регионах свидетельствует о сохранении высокого уровня террористических угроз.

Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что в России за 10 лет было предотвращено 159 терактов.