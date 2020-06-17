В Подмосковье семилетний ребёнок защитил мать от избивавшего её отца
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.
По данным Следственного комитета, 16 июня в одной из квартир в Дмитровском городском округе 39-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, начал избивать и душить свою 37-летнюю супругу.
«На крики женщины о помощи прибежал их семилетний сын, который, чтобы защитить мать, нанёс отцу проникающее ножевое ранение спины», — заявили в ведомстве.
Мужчину госпитализировали. Как рассказала его супруга, в их семье на протяжении десяти лет возникают конфликты из-за того, что мужчина злоупотребляет алкоголем.
Следствие проводит проверку по факту произошедшего. В том числе СК даст оценку исполнению своих обязанностей должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия.
Ранее СК завёл дело по факту смерти трёхмесячного ребёнка во Владимирской области.