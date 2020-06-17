В Подмосковье семилетний ребёнок защитил мать от избивавшего её отца

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В Московской области семилетний ребёнок ударил отца ножом, когда тот в состоянии алкогольного опьянения избивал и пытался задушить супругу.
В Подмосковье семилетний ребёнок защитил мать от избивавшего её отца
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону. 

По данным Следственного комитета, 16 июня в одной из квартир в Дмитровском городском округе 39-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, начал избивать и душить свою 37-летнюю супругу.

«На крики женщины о помощи прибежал их семилетний сын, который, чтобы защитить мать, нанёс отцу проникающее ножевое ранение спины», — заявили в ведомстве.

Мужчину госпитализировали. Как рассказала его супруга, в их семье на протяжении десяти лет возникают конфликты из-за того, что мужчина злоупотребляет алкоголем.

Следствие проводит проверку по факту произошедшего. В том числе СК даст оценку исполнению своих обязанностей должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия. 

Ранее СК завёл дело по факту смерти трёхмесячного ребёнка во Владимирской области.

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