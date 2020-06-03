Во Владимирской области завели дело по факту смерти трёхмесячного ребёнка

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Во Владимирской области завели уголовное дело по факту смерти трёхмесячного ребёнка.
Во Владимирской области завели дело по факту смерти трёхмесячного ребёнка
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  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По имеющимся данным, в мае в реанимацию Александровской районной больницы был доставлен ребёнок с признаками кишечной инфекции и истощения. Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался.

Выяснилось, что в конце марта семья переехала в город Карабаново, где мать не встала на учёт в детскую поликлинику. Когда состояние малыша начало ухудшаться из-за неправильного кормления, женщина не сразу обратилась за медпомощью.

Двухлетний сын женщины по заявлению матери с 2018 года находится под опекой государства и воспитывается в детском учреждении.

Ранее Newinform сообщал, что в Брянске завели уголовное дело из-за издевательств родителей над семилетней дочерью.

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