Во Владимирской области завели дело по факту смерти трёхмесячного ребёнка

Во Владимирской области завели уголовное дело по факту смерти трёхмесячного ребёнка.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По имеющимся данным, в мае в реанимацию Александровской районной больницы был доставлен ребёнок с признаками кишечной инфекции и истощения. Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался.

Выяснилось, что в конце марта семья переехала в город Карабаново, где мать не встала на учёт в детскую поликлинику. Когда состояние малыша начало ухудшаться из-за неправильного кормления, женщина не сразу обратилась за медпомощью.

Двухлетний сын женщины по заявлению матери с 2018 года находится под опекой государства и воспитывается в детском учреждении.

Ранее Newinform сообщал, что в Брянске завели уголовное дело из-за издевательств родителей над семилетней дочерью.