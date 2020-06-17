Рособрнадзор прокомментировал идею проверки ЕГЭ при помощи нейросетей
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- РИА Новости
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, такой метод проверки позволит выяснить, сам ли ученик написал свою работу.
«Обезличенные образы бланков загружаются в специальное программное обеспечение, которое работает по типу нейронной сети. Перед тем как проверять бланки, нейронную сеть «обучают» на обезличенных образах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», — пояснили в службе.
Отмечается, что на следующем этапе бланки, обнаруженные программой, будут просматриваться группой специалистов.
Если предположение о том, что работа может быть написана разными людьми, сохранится, специалисты Рособрнадзора могут просмотреть видеозаписи экзаменов, а также направить такие работы в регион или на почерковедческую экспертизу.
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