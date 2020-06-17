Рособрнадзор прокомментировал идею проверки ЕГЭ при помощи нейросетей

Короткая ссылка
В Рособрнадзоре предложили проанализировать результаты ЕГЭ при помощи алгоритма на основе нейросети.
Рособрнадзор прокомментировал идею проверки ЕГЭ при помощи нейросетей
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, такой метод проверки позволит выяснить, сам ли ученик написал свою работу.

«Обезличенные образы бланков загружаются в специальное программное обеспечение, которое работает по типу нейронной сети. Перед тем как проверять бланки, нейронную сеть «обучают» на обезличенных образах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», — пояснили в службе.

Отмечается, что на следующем этапе бланки, обнаруженные программой, будут просматриваться группой специалистов.

Если предположение о том, что работа может быть написана разными людьми, сохранится, специалисты Рособрнадзора могут просмотреть видеозаписи экзаменов, а также направить такие работы в регион или на почерковедческую экспертизу.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить