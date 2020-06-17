Рособрнадзор прокомментировал идею проверки ЕГЭ при помощи нейросетей

В Рособрнадзоре предложили проанализировать результаты ЕГЭ при помощи алгоритма на основе нейросети.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, такой метод проверки позволит выяснить, сам ли ученик написал свою работу.

«Обезличенные образы бланков загружаются в специальное программное обеспечение, которое работает по типу нейронной сети. Перед тем как проверять бланки, нейронную сеть «обучают» на обезличенных образах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», — пояснили в службе.

Отмечается, что на следующем этапе бланки, обнаруженные программой, будут просматриваться группой специалистов.

Если предположение о том, что работа может быть написана разными людьми, сохранится, специалисты Рособрнадзора могут просмотреть видеозаписи экзаменов, а также направить такие работы в регион или на почерковедческую экспертизу.

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