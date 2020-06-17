В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Контакты осуществляются, они продолжаются, и мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят решить эту проблему», — сказал он.

По его словам, с самого начала режима самоизоляции власти Дагестана очень оперативно создали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые хотели вернуться на родину, но не могли из-за закрытия границ.

Песков добавил, что Россия и Азербайджан по дипканалам и каналам пограничников координируют действия. При этом президенты двух стран не обсуждали данную тему, добавил он.

Ранее в Дагестане во временном лагере, где размещены азербайджанские граждане, произошли беспорядки из-за недовольства граждан организацией пропуска в Азербайджан в условиях пандемии.

В беспорядках участвовали около 400 человек.

По данным СК, пострадали девять полицейских, повреждены пять служебных автомобилей. Возбуждены два уголовных дела.