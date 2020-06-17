В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

Короткая ссылка
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
  • © РИА Новости

«Контакты осуществляются, они продолжаются, и мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят решить эту проблему», — сказал он.

По его словам, с самого начала режима самоизоляции власти Дагестана очень оперативно создали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые хотели вернуться на родину, но не могли из-за закрытия границ.

Песков добавил, что Россия и Азербайджан по дипканалам и каналам пограничников координируют действия. При этом президенты двух стран не обсуждали данную тему, добавил он.

Ранее в Дагестане во временном лагере, где размещены азербайджанские граждане, произошли беспорядки из-за недовольства граждан организацией пропуска в Азербайджан в условиях пандемии.

В беспорядках участвовали около 400 человек.

По данным СК, пострадали девять полицейских, повреждены пять служебных автомобилей. Возбуждены два уголовных дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить