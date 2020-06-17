Краснов подчеркнул актуальность проблемы давления на бизнес в России

Генпрокуратура России выявляет многочисленные уголовные дела против предпринимателей, которые возбуждаются незаконно, заявил глава ведомства Игорь Краснов.

По его словам, проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов всё по-прежнему актуальны.

«Прокурорами и руководителями следственных органов продолжают выявляться случаи необоснованного возбуждения уголовных дел, привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу», — сказал Краснов во время выступления в Совете Федерации.

Ослабление надзора в этой сфере недопустимо, добавил он.

В конце мая стало известно, что, согласно рейтингу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.