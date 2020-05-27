Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес
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В то время как в Ульяновской области, Удмуртии, Карелии, Адыгее и Приморском крае отмечается наиболее благоприятная ситуация.
«Индекс составлен по итогам 2019 года — до начала пандемии COVID-19. Но на этапе выхода из карантина в 2020 году важно понимать, что в том числе от снижения административного давления на бизнес будет зависеть траектория выхода на восстановление экономической активности и рост экономики: результаты Индекса — 2019 являются для нас ключевыми ориентирами», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России скорректировала план проверок предпринимателей из-за пандемии коронавируса, отмене подлежат более 200 тыс. мероприятий.