В России с 2019 года возбуждено 161 дело по реализации нацпроектов

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С начала 2019 года в России было возбуждено 161 уголовное дело из-за нарушений при реализации национальных проектов, сообщил генеральный прокурор страны Игорь Краснов.
В России с 2019 года возбуждено 161 дело по реализации нацпроектов
  • РИА Новости

«Только по материалам прокурорских проверок в 2019 году возбуждено 31 уголовное дело, а за истекший период этого года — уже более 130», — цитирует РИА Новости Краснова.

Он отметил, что недостатки были выявлены на всех этапах освоения выделенных лимитов. Были обнаружены хищения и другие уголовно наказуемые деяния.

По его словам, Генпрокуратура России направила в адрес российского премьер-министра Михаила Мишустина предложение принять дополнительные меры для недопущения срыва сроков реализации нацпроектов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые месяцы 2020 года для реализации планов по национальным проектам в сфере здравоохранения прошли неэффективно.

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