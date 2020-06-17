Коронавирусный индекс в России снизился на 1,7 пункта за неделю

Коронавирусный индекс (Covindex) в России за неделю (с 8 по 14 июня) снизился на 1,7 пункта и составил 80,2 пункта.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на прошлой неделе средний чек вырос только при покупке антисептиков (на 14,8%, до 535 рублей) и гречки (на 3,8%, до 82 рублей).

По туалетной бумаге он сохранился на уровне прошлой недели — 54 рубля, а по остальным товарам снизился: на медицинские маски на 18% (до 141 рубля), на перчатки на 6,5% (до 100 рублей), на лимоны на 4,8% (до 60 рублей) и на кусковое мыло на 1,4% (до 69 рублей).

«Средний чек такого набора за неделю (с 8 по 14 июня) составил 1041 рубль, в то время как неделей ранее был 1011 рублей. Рост величины среднего чека за неделю — 3% (на 30 рублей). При этом среднее снижение объёмов продаж за неделю — 9%», — заявили аналитики «Платформы ОФД».

Covindex отражает изменение картины потребления семи товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.