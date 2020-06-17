Четыре Ту-95МС выполнили полёт над Чукотским и Охотским морями

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Стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана.  
Четыре Ту-95МС выполнили полёт над Чукотским и Охотским морями
  • © Cтраница Минобороны РФ
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Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Продолжительность полёта бомбардировщиков составила около 11 часов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — заявили в оборонном ведомстве.

10 июня сообщалось, что четыре Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России. По данным Минобороны, американские истребители F-22 также сопровождали российские самолёты на отдельных этапах маршрута.

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