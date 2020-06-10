Четыре Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России

Короткая ссылка
Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана.
Четыре Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что продолжительность полёта составила около 11 часов.

В ведомстве рассказали, что «на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США».

В Минобороны подчеркнули, что все полёты военных самолётов России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств.

Также сообщается, что в мае стратегические бомбардировщики американских ВВС пять раз выполняли полёты вдоль российских границ.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить