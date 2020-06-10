Четыре Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что продолжительность полёта составила около 11 часов.
В ведомстве рассказали, что «на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США».
В Минобороны подчеркнули, что все полёты военных самолётов России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств.
Также сообщается, что в мае стратегические бомбардировщики американских ВВС пять раз выполняли полёты вдоль российских границ.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ.