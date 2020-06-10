Четыре Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что продолжительность полёта составила около 11 часов.

В ведомстве рассказали, что «на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США».

В Минобороны подчеркнули, что все полёты военных самолётов России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств.

Также сообщается, что в мае стратегические бомбардировщики американских ВВС пять раз выполняли полёты вдоль российских границ.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ.