В России вышла посвящённая легендарному разведчику Ботяну марка

В России вышла почтовая марка, посвящённая легендарному разведчику, Герою России Алексею Ботяну. В 1945 году он руководил операцией по спасению Кракова, который гитлеровцы намеревались уничтожить.

Церемония гашения марки состоялась в Москве в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и глава Россвязи Олег Духовницкий.

«Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с её наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Ботян, знаменитый разведчик, легендарный майор Вихрь, к сожалению, ушедший от нас на 104-м году жизни, не дожив буквально несколько месяцев до 75-й годовщины Великой Победы», — сказал Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.

На самой марке изображена фотография Ботяна времён Великой Отечественной войны и медаль «Золотая звезда» на фоне достопримечательностей Кракова.

Ботян умер 13 февраля в возрасте 103 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким разведчика в связи с его кончиной.

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в беседе с НСН отметил, что Ботян был светлым, добрым и отзывчивым человеком, который пронёс через всю жизнь верность Отчизне.