В Москве после лечения от коронавируса выписали ещё 2271 пациента

Короткая ссылка
В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выписали ещё 2271 пациента, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве после лечения от коронавируса выписали ещё 2271 пациента
  • АГН «Москва»

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 2271 пациент», — цитирует её ТАСС.

Общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве возросло до 128 385 человек.

Накануне выписались 2874 пациента после лечения от коронавируса в Москве.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить