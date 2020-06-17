В Москве после лечения от коронавируса выписали ещё 2271 пациента

В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выписали ещё 2271 пациента, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 2271 пациент», — цитирует её ТАСС.

Общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве возросло до 128 385 человек.

Накануне выписались 2874 пациента после лечения от коронавируса в Москве.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.