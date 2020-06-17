В Башкирии отменили парад Победы 24 июня

В Башкирии приняли решение не проводить 24 июня парад Победы и другие праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

«Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, 24 июня в республике Башкортостан не будет парада и других масштабных праздничных мероприятий», — цитирует пресс-службу главы республики РИА Новости.

Там пояснили, что для ветеранов Великой Отечественной войны проведут личные парады по месту их жительства, а остальные мероприятия по случаю годовщины Победы планируется провести в регионе осенью.

Ранее стало известно, что парад Победы 24 июня не будут проводить в Перми, Белгороде, Курске, Саранске, Якутске, Пензе, Ярославле, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле и Симферополе.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов в беседе с НСН прокомментировал отмену парада в ряде регионов России.