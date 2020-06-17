В Башкирии отменили парад Победы 24 июня
- РИА Новости
«Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, 24 июня в республике Башкортостан не будет парада и других масштабных праздничных мероприятий», — цитирует пресс-службу главы республики РИА Новости.
Там пояснили, что для ветеранов Великой Отечественной войны проведут личные парады по месту их жительства, а остальные мероприятия по случаю годовщины Победы планируется провести в регионе осенью.
Ранее стало известно, что парад Победы 24 июня не будут проводить в Перми, Белгороде, Курске, Саранске, Якутске, Пензе, Ярославле, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле и Симферополе.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов в беседе с НСН прокомментировал отмену парада в ряде регионов России.