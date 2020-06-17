В Екатеринбурге прошла первая совместная тренировка парадных расчётов и техники

На главной площади Екатеринбурга состоялась первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что во время тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники ЦВО.

«Возглавил парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. В составе парадных групп впервые проехали самоходные артиллерийские установки «Малка», танки с газотурбинным двигателем Т-80, а также Т-72Б3М. Торжественным маршем прошло около 20 парадных расчётов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времён Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы», — говорится в сообщении.

Ранее лётчики Центрального военного округа провели совместные репетиции парада Победы. Самолёты и вертолёты взлетали с четырёх аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.