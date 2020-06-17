В России планируют создание боевой экипировки на смену «Ратнику»

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Техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения на смену «Ратнику» может быть сформировано к декабрю. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генерального директора АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберта Бакова.
В России планируют создание боевой экипировки на смену «Ратнику»

«Думаю, что к декабрю в Минобороны России будет сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки 3-го поколения, которая предварительно получила название «Сотник», — заявил Баков.

Он отметил, что «в неё войдут совершенно новые средства индивидуальной защиты и боеприпасы».

По его словам, плановые сроки опытно-конструкторских работ намечены на 2020-2023 годы.

«По некоторым направлениям создания экипировки третьего поколения, считаю, необходимо еще провести научно-исследовательские работы», — отметил он.

В январе в пресс-службе «Ростеха» сообщили о передаче Вооружённым силам России 18 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник» в 2019 году.

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