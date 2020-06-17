В Самарской области с 22 июня магазины и ТЦ смогут возобновить работу
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«С 22 числа разрешаем работу всем магазинам и торговым центрам при условии нахождения не более одного человека на четырёх квадратных метрах торговой площади», — сообщил Азаров.
При этом он отметил, что «строжайший контроль за соблюдением масочного режима и всех требований санитарных служб должен быть обеспечен».
Ранее Newinform сообщал, что в Ивановской области начинают первый этап снятия ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.