В Самарской области с 22 июня магазины и ТЦ смогут возобновить работу

Короткая ссылка
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что все магазины и торговые центры в регионе смогут возобновить работу с 22 июня, передаёт РИА Новости.
В Самарской области с 22 июня магазины и ТЦ смогут возобновить работу
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«С 22 числа разрешаем работу всем магазинам и торговым центрам при условии нахождения не более одного человека на четырёх квадратных метрах торговой площади», — сообщил Азаров.

При этом он отметил, что «строжайший контроль за соблюдением масочного режима и всех требований санитарных служб должен быть обеспечен».

Ранее Newinform сообщал, что в Ивановской области начинают первый этап снятия ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить