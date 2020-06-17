В Самарской области с 22 июня магазины и ТЦ смогут возобновить работу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что все магазины и торговые центры в регионе смогут возобновить работу с 22 июня, передаёт РИА Новости.

«С 22 числа разрешаем работу всем магазинам и торговым центрам при условии нахождения не более одного человека на четырёх квадратных метрах торговой площади», — сообщил Азаров.

При этом он отметил, что «строжайший контроль за соблюдением масочного режима и всех требований санитарных служб должен быть обеспечен».

Ранее Newinform сообщал, что в Ивановской области начинают первый этап снятия ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.