Путина ждут в Главном храме Вооружённых сил России 22 июня

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Визит президента Владимира Путина в Главный храм Вооружённых сил России ожидается в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом сообщил настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).
Путина ждут в Главном храме Вооружённых сил России 22 июня
  • Reuters

По его словам, богослужения уже начались.

«Единственное что — сейчас больше для военнослужащих, в ограниченном количестве — до посещения президента, до 22 июня включительно», — цитирует епископа ТАСС.

Он отметил, что после этого собор и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для посетителей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно посетит этот храм, однако точную дату не назвал. 

14 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке.

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