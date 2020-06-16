Путина ждут в Главном храме Вооружённых сил России 22 июня
- Reuters
По его словам, богослужения уже начались.
«Единственное что — сейчас больше для военнослужащих, в ограниченном количестве — до посещения президента, до 22 июня включительно», — цитирует епископа ТАСС.
Он отметил, что после этого собор и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для посетителей.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно посетит этот храм, однако точную дату не назвал.
14 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке.