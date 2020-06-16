В Калининградской области рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

В Калининградской области рассказали, как выпускники будут сдавать Единый государственный экзамен.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как отметила глава комитета по образованию Татьяна Петухова, в нынешнем учебном году установлены особые правила из-за ситуации с коронавирусом. ЕГЭ проводится по учебным предметам только для тех, кто намерен поступать в вузы.

Даты — с 3 по 23 июля. Учащиеся, не прошедшие ЕГЭ по уважительной причине, допускаются к сдаче в резервные дни — 24 и 25 июля.

Кроме того, предусмотрен дополнительный период с 3 по 8 августа.

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