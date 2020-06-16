В Калининградской области рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Как отметила глава комитета по образованию Татьяна Петухова, в нынешнем учебном году установлены особые правила из-за ситуации с коронавирусом. ЕГЭ проводится по учебным предметам только для тех, кто намерен поступать в вузы.
Даты — с 3 по 23 июля. Учащиеся, не прошедшие ЕГЭ по уважительной причине, допускаются к сдаче в резервные дни — 24 и 25 июля.
Кроме того, предусмотрен дополнительный период с 3 по 8 августа.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.