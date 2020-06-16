Мурашко рассказал, когда можно будет «успокоиться» из-за коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «успокоиться» по поводу коронавируса в стране можно будет примерно в феврале 2021 года. Об этом он сказал в эфире Первого канала.
Мурашко рассказал, когда можно будет «успокоиться» из-за коронавируса
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По его словам, важным условием для этого должно стать наличие иммунитета. Популяционный иммунитет выше 45% или 50—60% гарантированно прерывает цепочки заболевания.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учётом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это всё-таки нужно говорить о следующем годе... Мне кажется, это февраль», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, оставшиеся ограничения в столице будут сняты не ранее середины июля.

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