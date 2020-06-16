В МВД назвали причину перестрелки в Назрани

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В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
В МВД назвали причину перестрелки в Назрани
  • РИА Новости

«В городе Назрани 16 июня 2020 года на основе имущественного спора между родственниками произошёл конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли», — приводит РИА Новости сообщение регионального МВД.

По данным МВД, трое пострадавших были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о произошедшей в Назрани перестрелке из-за бытового конфликта. 

Позднее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Назрани, в результате которой погибли четыре человека. 

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