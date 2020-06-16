Эксперт оценил предложение увеличить субсидии на перевод машин с бензина на газ

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал предложение увеличить субсидии на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60%.

«У России огромные запасы природного газа, по некоторым оценкам — до 40% мировых. Потому переводить на этот вид топлива транспорт просто логично — оно более экологичное», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ещё один аспект — экономичность, поскольку владелец машины, оборудованной под газомоторное топливо, экономит средства на заправке (при условии, что ездит довольно много).

«У газомоторного топлива есть ещё одно серьёзное преимущество, связанное сугубо с российскими реалиями. Как известно, мир идёт по пути перевода транспорта на электроэнергию, однако мало кто в мире сталкивается с по-настоящему сибирскими морозами», — сказал Моржаретто.

Как напомнил эксперт, на морозе электромобиль быстро потеряет заряд даже на стоянке и не заведётся из-за конструктивных особенностей.

Со своей стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с kp.ru отметил, что «история очень правильная».

«Потому что газ — это наша альтернатива современным электроавтомобилям. Газ — это экономически выгодно, во-первых, а во-вторых, это очень экологично», — подтвердил он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак предложил увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей на газомоторное топливо до 60%.