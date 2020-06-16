Эксперт прокомментировал идею увеличения субсидий на перевод машин с бензина на газ
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- РИА Новости
«У нас сейчас есть производители автомобилей, которые прямо на конвейере выпускают автомобили с газобаллонной аппаратурой. Речь идёт об автоконцерне ГАЗ, но также готовы этим заниматься АвтоВАЗ и КамАЗ», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, пересесть на газовые автомобили готов коммерческий транспорт, поскольку он много эксплуатируется.
Как считает Субботин, ведомствам можно поработать с производителем автомобилей над этой темой.
Ранее замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу.