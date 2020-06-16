Лётчики Северного флота провели тренировку к параду Победы в Мурманской области

Короткая ссылка
Лётчики ВВС и ПВО Северного флота провели тренировку к параду Победы в Мурманской области.
Лётчики Северного флота провели тренировку к параду Победы в Мурманской области
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«Состав участников пролёта остался тем же, что и на День Победы, 9 мая. Точно так же они пролетят над мемориалом Защитникам советского Заполярья после сухопутной части военного парада 24 июня», — заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

В мероприятии примут участие вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Калининградской области прошли учения вертолётчиков Балтфлота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить