Лётчики Северного флота провели тренировку к параду Победы в Мурманской области

Лётчики ВВС и ПВО Северного флота провели тренировку к параду Победы в Мурманской области.

Об этом сообщает Nord-News.

«Состав участников пролёта остался тем же, что и на День Победы, 9 мая. Точно так же они пролетят над мемориалом Защитникам советского Заполярья после сухопутной части военного парада 24 июня», — заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

В мероприятии примут участие вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм.

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