В Госдуме прокомментировали предложение по субсидиям на перевод машин с бензина на газ

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков прокомментировал сообщение о том, что субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30 до 60%.

«Если государство возьмёт на себя доплату и гражданину останется только 10% доплатить, то, я думаю, это будет серьёзным стимулом для того, чтобы дополнительно установить на свой автомобиль газовое оборудование», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Лысаков, газовое топливо в целом полезно для двигателя внутреннего сгорания — меньше износ, реже нужно менять расходные материалы.

Соответствующая инициатива в рамках антикризисных мер содержится в письме министра энергетики Александра Новака вице-премьеру Юрию Борисову от 17 апреля.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с ценами на бензин после завершения пандемии коронавируса.