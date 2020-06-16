В Госдуме прокомментировали предложение по субсидиям на перевод машин с бензина на газ

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков прокомментировал сообщение о том, что субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30 до 60%.
В Госдуме прокомментировали предложение по субсидиям на перевод машин с бензина на газ
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Если государство возьмёт на себя доплату и гражданину останется только 10% доплатить, то, я думаю, это будет серьёзным стимулом для того, чтобы дополнительно установить на свой автомобиль газовое оборудование», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Лысаков, газовое топливо в целом полезно для двигателя внутреннего сгорания — меньше износ, реже нужно менять расходные материалы.

Соответствующая инициатива в рамках антикризисных мер содержится в письме министра энергетики Александра Новака вице-премьеру Юрию Борисову от 17 апреля.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с ценами на бензин после завершения пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить