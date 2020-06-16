В Госдуме прокомментировали предложение по субсидиям на перевод машин с бензина на газ
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- РИА Новости
«Если государство возьмёт на себя доплату и гражданину останется только 10% доплатить, то, я думаю, это будет серьёзным стимулом для того, чтобы дополнительно установить на свой автомобиль газовое оборудование», — заявил он в беседе с НСН.
Как отметил Лысаков, газовое топливо в целом полезно для двигателя внутреннего сгорания — меньше износ, реже нужно менять расходные материалы.
Соответствующая инициатива в рамках антикризисных мер содержится в письме министра энергетики Александра Новака вице-премьеру Юрию Борисову от 17 апреля.
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с ценами на бензин после завершения пандемии коронавируса.