В Сахалинской области начали выдавать аттестаты
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Об этом сообщает astv.ru.
«Надо отметить, что вручение первого документа об образовании проходит в островных школах по заранее составленному графику, чтобы исключить скопление большого числа ребят», — заявили в пресс-службе регионального Минобразования.
Там отметили, что мероприятия проходят с соблюдением мер безопасности.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.