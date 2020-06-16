В Сахалинской области начали выдавать аттестаты

Аттестаты об окончании школы получат 5,6 тыс. выпускников девятых и почти 2,9 тыс. выпускников одиннадцатых классов школ Сахалина и Курил.

Об этом сообщает astv.ru.

«Надо отметить, что вручение первого документа об образовании проходит в островных школах по заранее составленному графику, чтобы исключить скопление большого числа ребят», — заявили в пресс-службе регионального Минобразования.

Там отметили, что мероприятия проходят с соблюдением мер безопасности.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.