Парад Победы в Симферополе состоится

Парад Победы в Симферополе, который ранее решили не проводить, состоится 24 июня, прежнее решение отменено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода», — написал он в своём Facebook.

Он рассказал, что после консультаций с Минобороны, Роспотребнадзором, «взвесив все риски и с учётом всех обстоятельств», принято решение, что парад Победы «24 июня в городе Симферополе состоится».

«Безусловно, мероприятие пройдёт в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», — подчеркнул он.

Ранее Аксёнов заявил, что парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе не состоится, он пройдёт только в городе-герое Керчи.