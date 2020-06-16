Парад Победы в Симферополе состоится

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Парад Победы в Симферополе, который ранее решили не проводить, состоится 24 июня, прежнее решение отменено. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Парад Победы в Симферополе состоится
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода», — написал он в своём Facebook.

Он рассказал, что после консультаций с Минобороны, Роспотребнадзором, «взвесив все риски и с учётом всех обстоятельств», принято решение, что парад Победы «24 июня в городе Симферополе состоится».

«Безусловно, мероприятие пройдёт в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», — подчеркнул он.

Ранее Аксёнов заявил, что парад к 75-летию Победы 24 июня в Симферополе не состоится, он пройдёт только в городе-герое Керчи. 

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