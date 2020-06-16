В Ленобласти расширили программу по обеспечению медиков жильём

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о расширении программы по обеспечению молодых врачей жильём.
В Ленобласти расширили программу по обеспечению медиков жильём
  • АГН «Москва»

По его словам, всем молодым врачам в течение трёх лет предоставят жильё, причём в первую очередь будут обеспечены семейные медики.

«Одинокие медики получат жилище в течение пяти лет», — приводит «Петербургский дневник» слова губернатора.

Александр Дрозденко пояснил, что приоритет отдан семейным докторам, поскольку они реже меняют места проживания и работы.

Отмечается, что подготовкой предложений по финансированию на приобретение жилья займётся председатель комитета финансов области Роман Марков.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области рассказали о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».

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