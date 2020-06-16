В Ленобласти расширили программу по обеспечению медиков жильём
- АГН «Москва»
По его словам, всем молодым врачам в течение трёх лет предоставят жильё, причём в первую очередь будут обеспечены семейные медики.
«Одинокие медики получат жилище в течение пяти лет», — приводит «Петербургский дневник» слова губернатора.
Александр Дрозденко пояснил, что приоритет отдан семейным докторам, поскольку они реже меняют места проживания и работы.
Отмечается, что подготовкой предложений по финансированию на приобретение жилья займётся председатель комитета финансов области Роман Марков.
Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области рассказали о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».