В Москве рассказали об отсрочке арендных платежей для столичных компаний

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об отсрочке арендных платежей для столичных компаний.
В Москве рассказали об отсрочке арендных платежей для столичных компаний
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства города.

По словам Ефимова, застройщики, собственники земли, представители малого и среднего предпринимательства получили отсрочку по выкупу городской недвижимости, а также за изменение вида разрешённого использования земли, на 13,6 млрд рублей. 

Всего такую поддержку получили 3573 московские компании. 

«Так, застройщики получили отсрочку арендных платежей на землю почти на 5,2 млрд рублей, отсрочка платежей по изменению вида разрешённого использования земли составила 4,79 млрд рублей, отложенные платежи по выкупу городской недвижимости — 3,6 млрд рублей», — заявил Владимир Ефимов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области намерены сохранить часть новых мер поддержки бизнеса после пандемии.

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