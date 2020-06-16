Минздрав Подмосковья рассказал о выписке пациентов с коронавирусом

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Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что из медучреждений Подмосковья в первую очередь выписывают пациентов после COVID-19, заболевших в пиковые даты по росту распространения коронавируса — 10 и 11 мая.
Минздрав Подмосковья рассказал о выписке пациентов с коронавирусом
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В первую очередь увеличение количества выздоровлений связано с тем, что сегодня мы выписываем пациентов, которые заболели в пиковые даты по росту распространения инфекции (это 10 и 11 мая)», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в Подмосковье от коронавируса выздоровели более 17 тыс. пациентов, их число продолжает увеличиваться. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели акцию по раздаче масок.

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