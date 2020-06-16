Минздрав Подмосковья рассказал о выписке пациентов с коронавирусом
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
«В первую очередь увеличение количества выздоровлений связано с тем, что сегодня мы выписываем пациентов, которые заболели в пиковые даты по росту распространения инфекции (это 10 и 11 мая)», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что в Подмосковье от коронавируса выздоровели более 17 тыс. пациентов, их число продолжает увеличиваться.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели акцию по раздаче масок.